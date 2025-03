Atletas vão representar Guaçuí em evento interestadual de boxe

Neste sábado (22), às 14h, o Espírito Santo vai pegar fogo com a 15ª Copa Impacto de Boxe, que será realizada na rua Henrique Laranja, número 420, no Centro de Vila Velha.

O evento, contará com 20 lutas oficiais e mais de 40 atletas, que vão fazer o evento eletrizante, entre eles, vão estar presentes dois guaçuienses de 23 anos, Taylor Oliveira e Richard Breno, que acabaram de ser federados, para representar a força do Sul do Espírito Santo.

O evento tem como objetivo promover e fortalecer o boxe capixaba, oferecendo uma estrutura profissional e oportunidades para os competidores ganharem destaque no cenário esportivo.

Transmissão

Para quem não for apreciar esses grandes confrontos pessoalmente, é possível assistir ao vivo através do YouTube, clicando aqui!

