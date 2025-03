Atlético-MG x América-MG AO VIVO: onde assistir final do Mineiro

Neste sábado (8), às 16h30 (horário de Brasília), Atlético-MG e América-MG se enfrentam pela grande final do Campeonato Mineiro 2025. Porém, onde assistir Atlético-MG x América-MG ao vivo?

A partida, que será realizada no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, contará com transmissão da TV Globo (apenas para Minas Gerais) e SporTV (TV por assinatura).

Sobretudo, o Atlético-MG chega para o confronto após passar pela Tombense nas semifinais, vencendo os dois jogo por 2 a 0 (4 a 0 no agregado). Já o América-MG, eliminou o Cruzeiro, com dois empates por 1 a 1 e vencendo por 4 a 2 nos pênaltis.

Atlético-MG (técnico Cuca): Éverson; Natanael, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino; Alisson Santana, Gustavo Scarpa e Cuello; Rony.

América-MG (técnico William Batista): Matheus Mendes; Júlio César, Lucão, Ricardo Silva e Marlon; Fabinho, Cauan Barros, Felipe Amaral e Figueiredo; Jonathas e Fernando Elizari.

