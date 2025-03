Copa ES 2025: confira a tabela e os clubes que disputam a competição

A Copa Espírito Santo está chegando com tudo! Nesta quinta-feira (6), foi divulgada pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES), a tabela básica da edição 2025 da Copa ES, que contará com 11 equipes capixabas sedentas pelo título da competição estadual.

A competição, que está prevista para começar no 19 de abril e terminar em 7 de agosto, contará com as seguintes equipes: Porto Vitória, Vitória, Desportiva Ferroviária, Rio Branco, Rio Branco-VN, Real Noroeste, Capixaba, Vilavelhense, Sport, Serra e Linhares.

Sobretudo, a participação na competição estava aberta apenas para os clubes que estão disputando a primeira divisão do Capixabão e os clubes que se comprometeram em disputar a segunda divisão do Campeonato Capixaba deste ano (Sport, Serra e Linhares).

Como será disputada a Copa ES?

Na primeira fase, todos os 11 times se enfrentam em turno único e os oito melhores avançam para o mata-mata. As quartas de final e as semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta, com mando de campo da segunda partida para a equipe que teve melhor campanha na primeira fase. Não haverá vantagem no resultado. Por isso, em caso de empate na soma dos placares, a disputa vai para os pênaltis. Após votação, ficou definido entre os clubes que a final acontecerá em jogo único, preferencialmente no estádio estadual Kleber Andrade, com operação da FES e renda para os finalistas.

Vagas para Série D e Copa Verde

O grande campeão da Copa Espírito Santo ganha vaga direta para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2026. Contudo, o vice-campeão, não sai de mãos vazias, uma vez que conquista sua vaga para disputar a Copa Verde de 2026. Porém, a vaga na Copa Verde ainda depende da confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Tabela da Copa ES 2025

1ª Rodada

23 de abril – Sport-ES x Porto Vitória

20 de abril – Vilavelhense x Vitória-ES

19 de abril – Capixaba x Serra

23 de abril – Rio Branco-ES x Rio Branco VN

19 de abril – Real Noroeste x Desportiva Ferroviária

2ª Rodada

27 de abril – Rio Branco VN x Sport-ES

26 de abril – Desportiva Ferroviária x Linhares FC

26 de abril – Vitória-ES x Real Noroeste

30 de abril – Porto Vitória x Vilavelhense

29 de abril – Serra x Rio Branco-ES

3ª Rodada

04 de maio – Vilavelhense x Sport-ES

03 de maio – Capixaba x Desportiva Ferroviária

07 de maio – Real Noroeste x Porto Vitória

07 de maio – Linhares FC x Vitória-ES

02 de maio – Serra x Rio Branco VN

4ª Rodada

11 de maio – Rio Branco VN x Vilavelhense

11 de maio – Sport-ES x Real Noroeste

13 de maio – Desportiva Ferroviária x Rio Branco-ES

10 de maio – Capixaba x Vitória-ES

14 de maio – Porto Vitória x Linhares FC

5ª Rodada

21 de maio – Porto Vitória x Capixaba

21 de maio – Rio Branco-ES x Vitória-ES

17 de maio – Real Noroeste x Vilavelhense

21 de maio – Linhares FC x Sport-ES

16 de maio – Serra x Desportiva Ferroviária

6ª Rodada

25 de maio – Rio Branco VN x Real Noroeste

25 de maio – Sport-ES x Capixaba

24 de maio – Vilavelhense x Linhares FC

24 de maio – Vitória-ES x Serra

28 de maio – Porto Vitória x Rio Branco-ES

7ª Rodada

31 de maio – Capixaba x Vilavelhense

31 de maio – Desportiva Ferroviária x Rio Branco VN

04 de junho – Rio Branco-ES x Sport-ES

04 de maio – Linhares FC x Real Noroeste

04 de junho – Serra x Porto Vitória

8ª Rodada

08 de junho – Rio Branco VN x Linhares FC

08 de junho – Sport-ES x Serra

11 de junho – Vilavelhense x Rio Branco-ES

07 de junho – Vitória-ES x Desportiva Ferroviária

07 de junho – Real Noroeste x Capixaba

9ª Rodada

18 de junho – Linhares FC x Capixaba

18 de junho – Desportiva Ferroviária x Porto Vitória

14 de junho – Vitória-ES x Rio Branco VN

18 de junho – Rio Branco-ES x Real Noroeste

15 de junho – Vilavelhense x Serra

10ª Rodada

22 de junho – Sport-ES x Desportiva Ferroviária

21 de junho – Capixaba x Rio Branco VN

21 de junho – Real Noroeste x Serra

25 de junho – Porto Vitória x Vitória-ES

25 de junho – Linhares FC x Rio Branco-ES

11ª Rodada

28 de junho – Rio Branco VN x Porto Vitória

28 de junho – Desportiva Ferroviária x Vilavelhense

28 de junho – Vitória-ES x Sport-ES

28 de junho – Rio Branco-ES x Capixaba

28 de junho – Serra x Linhares FC

Quartas de final

05 de julho – Jogos de ida

12 de julho – Jogo de volta

Semifinal

19 de julho – Jogos de ida

26 de julho – Jogos de volta

Final

02 de agosto – Jogo único

