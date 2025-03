Avião de pequeno porte cai no litoral de SP e deixa um morto

Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste domingo (9) em Itanhaém, no litoral de São Paulo, resultando na morte de uma pessoa. O acidente ocorreu por volta das 18h, na Rua Mogi das Cruzes, na Praia da Gaivota.

De acordo com informações preliminares, a aeronave realizava um voo de instrução quando perdeu altitude e caiu. O Corpo de Bombeiros confirmou o óbito de um dos ocupantes, enquanto a outra vítima, também do sexo masculino, foi resgatada das ferragens e encaminhada para atendimento médico.

O avião envolvido no acidente é um Cessna 150J, de prefixo PT-AKY, fabricado em 1969 e registrado para instrução. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave possui um motor convencional e está autorizada a realizar voos diurnos. O proprietário registrado é Jefferson dos Santos Morales.

A concessionária Rede VOA, responsável pelo Aeroporto de Itanhaém, informou que a aeronave partiu do Aeroclube de Itanhaém às 17h16 para uma aula prática de pilotagem. Um alerta foi emitido às 17h42, poucos minutos antes da queda.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local e atuam na remoção dos destroços e na investigação das causas do acidente. A Defesa Civil Estadual confirmou o número de vítimas e acompanha a ocorrência.

A investigação sobre o incidente deverá ser conduzida pelos órgãos competentes para esclarecer as circunstâncias do acidente.

*Com informações do Portal Metrópoles

