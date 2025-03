Mulher é presa após matar morador de rua e comer seu pênis e coração

Uma idosa de 65 anos foi presa por matar um homem de 60 anos em situação de rua. Além do crime, a mulher confessou para Polícia Civil (PC) que teria comida parte do coração e pênis da vítima. O caso aconteceu na rua Antônio Siqueira, no bairro Beira Mar, em Peruíbe, São Paulo.

Em depoimento, a mulher relatou que matou Celso Marques Ferreira com a “força do pensamento”. Seu companheiro, de 41 anos, também foi detido durante a ação policial. O corpo de Celso foi encontrado com muitos ferimentos de arma branca na altura do pescoço, tórax e também, em suas partes intimas.

A mulher é conhecida na região pelos apelidos de “Cigana” e “Gringa”, contudo, ao lado do corpo da vítima, havia uma placa escrita “Estuprador pega gringa”. Em sua defesa, Josefa acusou Celso de estuprar crianças, porém, não conseguiu citar nenhuma suposta vítima do idoso.

Segundo o boletim de ocorrência registrado, a mulher também vive em situação de rua e relatou fazer uso de drogas e bebidas alcóolicas. Relatou também que teria agido sozinha, na madrugada de sexta-feira (7), quando matou o idoso e comeu parte de seu coração e pênis.

Mesmo não tendo confessado a participação, os policiais consideraram que o o companheiro de Josefa também deveria ser preso, porque teria ameaçado a vítima recentemente. Assim, ambos foram presos em flagrante pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel.

Segundo as investigações, Josefa não conseguiria matar Celso sozinha. Sobretudo, outros moradores em situação de rua também estão sendo investigados.

