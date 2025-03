Bahia x Ceará AO VIVO: veja onde assistir Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira (26), às 19h (horário de Brasília), Bahia e Ceará se enfrentam, em jogo atrasado da 4ª rodada da Copa do Nordeste. Contudo, onde assistir Bahia x Ceará ao vivo?

A partida, que será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, contará com transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Bahia?

O Bahia chega para o confronto no embalo da conquista do Campeonato Baiano, após empatar com o Vitória por 1 a 1 no jogo de volta. Na ida, o Tricolor de Aço havia vencido o confronto por 2 a 0 na Arena Fonte Nova. Já na Copa do Nordeste, o Bahia também faz uma boa campanha, liderando o Grupo B, com 10 pontos, mesmo com dois jogos a menos.

Como chega o Ceará?

Assim como o Bahia, o Vovô chega para o confronto no embalo da conquista do campeonato estadual, onde venceu o jogo de ida por 1 a 0 e empatou em 1 a 1 na volta. Na Copa do Nordeste, o Ceará ocupa a 3ª colocação do Grupo B e, em caso de vitória, ultrapassa o Bahia e assume a liderança.

Prováveis escalações

Bahia (técnico Rogério Ceni): Ronaldo (Danilo Fernandes); Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor e Cauly; Kayky e Willian José (Tiago).

Ceará (técnico Léo Condé): Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nícolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Aylon.

Ficha técnica

Data: 26 de março (quarta-feira)

26 de março (quarta-feira) Hora: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia

Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho

Afro Rocha de Carvalho Filho Assistentes: Schumacher Marques Gomes e Paulo Ricardo Alves Farias

Schumacher Marques Gomes e Paulo Ricardo Alves Farias Quarto árbitro: Ricarle Gustavo Goncalves Batista

Onde assistir Bahia x Ceará ao vivo?

Premiere (pay-per-view)

