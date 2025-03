Bahia x Corinthians: onde assistir e horário

Bahia e Corinthians duelam pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2025, neste domingo (30). O confronto acontecerá na Arena Fonte Nova, a partir das 20h. No entanto, onde assistir Bahia e Corinthians ao vivo?

A transmissão se dará pelo Premiere (pay-per-view).

O Bahia chega empolgado. Depois de uma classificação para a fase de grupos da Libertadores 2025 e do título do Campeonato Baiano, o Esquadrão de Aço tem o objetivo de alcançar mais objetivos para a temporada.

O Corinthians, por outro sua vez, também vem de uma grande vitória sobre o arquirrival, Palmeiras. O Timão conquistou o 31º título paulista, contundo, na Libertadores, o time foi eliminado pelo Barcelona-EQU.

