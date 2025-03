Venda Nova: com muita adrenalina, Polenta Off Road agita o ES

Prepare-se para muita adrenalina e emoção na 9ª edição do Polenta Off Road! De 23 a 25 de maio, o Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão“, em Venda Nova do Imigrante (ES), será palco de um dos eventos mais aguardados pelos amantes do off-road.

A programação traz diversas competições que desafiam os limites dos atletas e proporcionam experiências inesquecíveis aos participantes e espectadores. Além disso, a 4ª Feira da Aventura das Montanhas Capixabas promete ser um atrativo à parte, reunindo expositores e atividades interativas para os visitantes.

A contagem regressiva começou! As inscrições para os atletas abrem no próximo dia 1º de abril no site www.polentaoffroad.com.br, com oportunidades para corredores, motociclistas e ciclistas enfrentarem trilhas desafiadoras em meio às paisagens espetaculares da região. Uma das novidades desta edição é a Corrida Noturna, a “Polenta Night Run”, que acontece na sexta-feira, dia 23 de maio, e promete uma experiência única, com percurso de 7 km. A competição ainda está em fase de estruturação, mas já desperta expectativa entre os atletas.

No sábado (24), a programação está repleta de desafios para os mais destemidos. O Enduro, válido pelo Campeonato Capixaba, acontecerá exclusivamente nesse dia. Já o Enduro de Regularidade, parte tanto do Campeonato Estadual quanto do Brasileiro, tem duração de dois dias, no sábado e no domingo. Os apaixonados por velocidade também vão poder aproveitar as provas de Trail Run e as categorias de Turismo, com passeios de UTV e Big Trail que prometem movimentar as trilhas e estradas de Venda Nova do Imigrante.

No domingo, dia 25 de maio, a programação segue com mais competições e desafios radicais, incluindo o aguardado Mountain Bike (MTB), que fecha com chave de ouro o fim de semana repleto de aventura. Além das disputas esportivas, o evento conta com uma estrutura completa para toda a família, incluindo ampla praça de alimentação, festival de cervejas artesanais, shows regionais e apresentações culturais, tornando a experiência ainda mais especial.

Carlos Alberto Minet, voluntário do Trail Clube Mata Atlântica (TCMA), entidade organizadora do evento juntamente com o Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB), destaca a evolução do Polenta Off Road. “Como todos os anos, esperamos realizar um evento impecável. Em 2024, corrigimos alguns erros e ficamos super satisfeitos com o resultado. Agora, estamos muito animados com essa nova modalidade, a Corrida Noturna, que veio para ficar. Estamos sempre inovando!”.

Confira a programação completa:

9º Polenta Off Road

Data: 23 a 25 de maio de 2025

Local: Centro de Eventos Pe. Cleto Caliman, em Venda Nova do Imigrante

Dia 23 de maio (sexta-feira)

16h – Início da entrega de material aos competidores

18h – Abertura da Praça de Alimentação e Festival de Cervejas Artesanais

19h – Largada POLENTA NIGHT RUN (corrida e caminhada)

19h30 – Abertura oficial da 4ª Feira da Aventura das Montanhas Capixabas

19h45 – Premiação Polenta Night Run

20h – Show Regional

Dia 24 de maio (sábado)

5h30 – Largada POLENTA TRAIL RUN 35k

7h – Abertura da Praça de Alimentação

7h30 – Largada ENDURO Kids

7h45 – Largada Polenta TRAIL RUN 7k e 18k

8h – Largada 1º dia do ENDURO NACIONAL DA POLENTA

8h30 – Largada CROSS TESTE ENDURO Kids

8h45 – Abertura da FEIRA DA AVENTURA das Montanhas Capixabas

9h – Largada RALLY 4×4

9h30 – Início Premiação POLENTA TRAIL RUN

10h – Largada ENDURO Cross Teste

12h30 – Largada BIG TRAIL

17h – Premiação ENDURO

19h – Resultado do 1º dia do Enduro de Regularidade e do Enduro

19h30 – Mini TOMBO DA POLENTA

21h – Show Regional

Dia 25 de maio (domingo)

7h – Largada 2º dia do ENDURO NACIONAL DA POLENTA

7h30 – Abertura da Praça de Alimentação e da FEIRA DA AVENTURA das Montanhas Capixabas

8h – Largada MTB

10h – Início Premiação MTB

12h – Apresentação Cultural

15h – Premiação do ENDURO NACIONAL DA POLENTA

17h – Show Regional

20h – Encerramento

