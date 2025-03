Banco Mundial e ES se unem para melhorar a infraestrutura rodoviária

O Conselho de Administração do Banco Mundial aprovou no início da noite desta terça-feira (18), em Washington (EUA), um novo pacote de financiamento para reforçar a resiliência, segurança e sustentabilidade da infraestrutura rodoviária do Espírito Santo.

Este financiamento de US$ 162,4 milhões, parte do Programa de Gestão de Ativos Rodoviários Proativo, Seguro e Resiliente do Brasil – Fase 2, visa melhorar o acesso ao transporte, aumentar a resiliência climática e promover a participação do setor privado no desenvolvimento de infraestrutura.

No Espírito Santo, apenas 33% das estradas do estado são consideradas em boas condições. Também apresenta uma alta taxa de mortes no trânsito (21,44 por 100.000 habitantes), a maior da região Sudeste do Brasil. Além disso, o estado é altamente vulnerável a desastres relacionados ao clima, incluindo inundações e deslizamentos de terra, que interrompem a conectividade e a atividade econômica.

Um dos principais focos deste projeto é a construção de dois desvios em Santa Leopoldina e Santa Teresa, áreas que sofrem inundações anuais. Esses desvios garantirão conectividade durante todo o ano, reduzindo o impacto de eventos climáticos extremos e aumentando a resiliência da rede rodoviária.

“Investir em infraestrutura rodoviária resiliente e segura é essencial para o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico“, disse Johannes Zutt, Diretor do Banco Mundial para o Brasil. “Este projeto ajudará o Espírito Santo a reduzir os custos de transporte, melhorar a segurança viária e aumentar a resiliência climática, beneficiando as comunidades urbanas e rurais.”

Principais destaques do projeto:

Manutenção resiliente de estradas: Implementar contratos baseados em desempenho (PBCs) de longo prazo para melhorar a qualidade e durabilidade das estradas, minimizando a deterioração e reparos dispendiosos.

Adaptação Climática e Redução do Risco de Desastres: Investir em infraestrutura para mitigar os efeitos de inundações, deslizamentos de terra e condições climáticas extremas, garantindo acesso rodoviário confiável em áreas vulneráveis.

Melhoria da segurança rodoviária: Introduzir medidas para reduzir as mortes no trânsito por meio de um melhor projeto de estradas, infraestrutura de pedestres e aplicação das regras de trânsito.

Participação do setor privado: Mobilizar US$ 117 milhões em investimentos privados por meio de parcerias público-privadas (PPPs) para apoiar a reabilitação e manutenção de estradas.

Inclusão Social e Equidade de Gênero: Lançar iniciativas para criar empregos para mulheres nos setores de construção e logística, ao mesmo tempo em que aborda as preocupações de segurança para as trabalhadoras em transportes.

Esse financiamento está alinhado ao Marco de Parceria com o País (CPF na sigla em inglês) do Banco Mundial para o Brasil e apoia o Plano Estratégico de Desenvolvimento 2030 do estado, reforçando o crescimento econômico sustentável e a modernização da infraestrutura.