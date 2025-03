Bancos abrem no carnaval? Confira como funciona o expediente no ES

Se você está se perguntando se os bancos funcionam no Carnaval, a resposta é não. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências não terão atendimento presencial na segunda e terça-feira. Em 2025, isso significa que estarão fechadas nos dias 3 e 4 de março.

Esse fechamento acontece porque o Carnaval não é um feriado nacional, mas, de acordo com a Resolução n.º 4.880 do Conselho Monetário Nacional (CMN), ele não conta como dia útil para operações bancárias. Por isso, as atividades são suspensas nesses dias.

Na Quarta-feira de Cinzas (5 de março de 2025), os bancos voltam a funcionar, mas com um horário especial. O atendimento começa a partir do meio-dia e segue até o fechamento normal de cada agência.

Apesar do fechamento das unidades físicas, as operações bancárias não ficam totalmente paradas. Durante o Carnaval, os clientes podem usar canais digitais, como aplicativos, internet banking e caixas eletrônicos, além do atendimento por telefone e correspondentes bancários, como lotéricas e supermercados.

E quanto aos boletos? Se você tem contas vencendo nos dias 3 ou 4 de março, pode ficar tranquilo. Esses pagamentos podem ser feitos no dia 5 de março, sem juros. Já os boletos com código de barras que aceitam agendamento podem ser pagos normalmente pelos canais digitais.

Para evitar problemas, o ideal é se programar e, se possível, antecipar as transações importantes. Assim, você aproveita o Carnaval sem preocupação!