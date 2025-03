Barcelona x Benfica ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Nesta terça-feira (11), às 14h45 (horário de Brasília), Barcelona x Benfica abre os confrontos de volta das oitavas de final da Champions League, em partida realizada no Estádio Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha.

Este grande confronto, que promete agitar mais uma vez as oitavas da competição continental, contará com transmissão ao vivo da TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

No primeiro confronto entre as duas equipes, pelo jogo de ida das oitavas, o Barcelona venceu o clube português por 1 a 0 no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Agora, o Benfica tem a difícil missão de reverter o resultado fora de casa.

Nesta mesma edição da competição, na sétima rodada da primeira fase, Benfica e Barcelona chegaram a se enfrentar, em um jogo que certamente ficará marcado na história da Champions League, onde o time português chegou a abrir 3 a 1 no placar, mas tomou a virada, perdendo o jogo para o clube espanhol por 5 a 4.

Prováveis escalações

Barcelona (técnico Hansi Flick): Szczesny; Koundé, Araujo, Iñigo Martinez, Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Benfica (técnico Bruno Lage): Trubin; Thomas Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Florentino, Orkun Kökçü, Aursnes; Kerem Akturkoğlu, Pavlidis, Schjelderup.

Ficha técnica de Barcelona x Benfica

Data: 11 de março (terça-feira)

11 de março (terça-feira) Hora: 14h45 (horário de Brasília)

14h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha

Estádio Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha Onde assistir: TNT (TV por assinatura) e Max (streaming)

