Handebol: Clube Capixaba realiza treino intensivo visando campeonatos

De olho no início do calendário de competições estaduais e nacionais, o Clube Capixaba realizou, durante o fim de semana, um período de treinamento intensivo com as atletas que vão representar a instituição durante o ano nos campeonatos de handebol.

Ao todo, 60 atletas de quatro categorias participaram dos treinos, que foram realizados no último sábado (8) e domingo (9), na Arena Jacaraípe, Serra. As atividades foram acompanhadas de perto pelo professor Júlio Nobre, coordenador da modalidade no Clube Capixaba, junto com toda a comissão técnica (auxiliares, preparador físico e fisioterapeuta).

Segundo Nobre, durante os dois dias as atletas tiveram períodos de treinos teórico, tático e técnico, onde foram abordadas situações específicas de jogo. “Fazer um treinão desse é importante para proporcionar um ambiente fechado e concentrado para que as atletas possam desenvolver suas partes físicas, técnicas e mentais. A atividade se encaixa no pensamento de uma mini pré-temporada e ajuda também na interação entre os quatro grupos”, contou.

Das 60 atletas que participaram do evento, 15 são da categoria cadete, 14 da juvenil, 15 da júnior, e 16 da categoria adulto.

Competição

Das quatro equipes, a primeira a entrar em quadra será a da categoria Júnior, que disputa, a partir da próxima semana, a Copa Sudeste de Handebol. O evento será realizado entre os dias 17 e 23 de março, na Arena Jacaraípe, e vai reunir equipes de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

“Os treinos tiveram um impacto positivo muito bom no nosso grupo, principalmente para as meninas que já vão participar de competição semana que vem. Tenho convicção de que vamos conseguir bons resultados não só nessa etapa, mas durante todo o ano”, finalizou.

Além do professor Júlio Nobre, a comissão técnica do Clube Capixaba conta também com a participação dos auxiliares Fernando Ferreira e Gabriel Silva, do preparador físico Gilson Júnior e da fisioterapeuta Lorrayne Milher.

