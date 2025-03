Barcelona x Girona AO VIVO: onde assistir e escalações

Barcelona e Girona se enfrentam neste domingo (30), às 11h15 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha, pela 29ª rodada da La Liga. Contudo, onde assistir Barcelona x Girona ao vivo?

Este grande confronto do Campeonato Espanhol contará com transmissão ao vivo da ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming).

Barcelona será campeão da La Liga?

O Barcelona, líder da competição com 63 pontos, precisa da vitória para seguir liderando a competição espanhola. Comandado por Hans-Dieter Flick, o time blaugrana quer aproveitar o fator casa para somar três pontos e aumentar a distância para o vice-líder Real Madrid.

Com Robert Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal vivendo grande fase, o Barcelona aposta também na criatividade de Pedri e Gavi para construir as jogadas ofensivas.

Como chega o Girona?

Vindo de empate por 1 a 1 com o Valência, o Girona busca pontuar fora de casa contra o líder da competição para conseguir mais estabilidade na competição espanhola. No momento, o clube ocupa a 13ª colocação, com 34 pontos conquistados.

O confronto

O duelo entre Barcelona e Girona tem ganhado rivalidade nos últimos anos, especialmente pelo crescimento do time visitante no cenário espanhol.

Jogando em casa, o Barcelona busca vencer e seguir firme na briga pelo título. O Girona, por sua vez, quer mostrar que pode competir de igual para igual com os grandes clubes da Espanha.

Prováveis escalações

Barcelona (técnico Hans-Dieter Flick): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí e Gerard Martín; Pedri, Fermin Torres, Gavi, Lamine Yamal e Raphinha; Lewandowski.

Girona (técnico Miguel Ángel Sánchez): Gazzaniga; Martínez, David López, Krejci e Blind; Arhur, Yangel Herrera, Gutiérrez, Tsygankov e Danjuma; Miovski. Técnico: Miguel Ángel Sánchez.

Ficha técnica

Data: domingo, 30 de março de 2025

domingo, 30 de março de 2025 Hora: 11h15 (horário de Brasília)

11h15 (horário de Brasília) Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha

Onde assistir Barcelona x Girona ao vivo:

ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

Leia também: Conheça os 5 melhores destinos brasileiros para viajar em 2025