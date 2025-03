Barcelona x Osasuna AO VIVO: onde assistir e escalações

Nesta quinta-feira (27), às 17h (horário de Brasília), Barcelona e Osasuna se enfrentam, em confronto válido pela 28ª rodada da La Liga. Contudo, onde assistir Barcelona x Osasuna ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Lluís Companys, na Espanha, contará com transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+ (streaming).

Como chega o Barcelona?

Os Culés chegam para o confronto após vencer o Atlético de Madrid por 4 a 2, em confronto válido pela 27ª rodada da La Liga. Atualmente, o Barcelona ocupa a liderança da competição espanhola, com 60 pontos conquistados.

Como chega o Osasuna?

O Osasuna não vive um bom momento na La Liga, ocupando a 14ª colocação da competição, com 33 pontos conquistados. Em seu último confronto, a equipe perdeu em casa para o Getafe, por 2 a 1.

Prováveis escalações

Barcelona (técnico Hansi Flick): Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Iñigo Martínez e Balde; De Jong, Pedri e Gavi (Olmo); Lamine Yamal, Lewandowski e Ferran Torres.

Osasuna (técnico Vicente Moreno): Herrera; Areso, Catena, Boyomo e Cruz; Torró, Ibañez e Moncayola; García, Budimir e Zaragoza.

Ficha técnica de Barcelona x Osasuna

Data: 27 de março (quinta-feira)

27 de março (quinta-feira) Hora: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha

Estádio Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha Onde assistir: Disney+ (streaming)

