Lutador do UFC surpreende ao revelar futuro em outro esporte

O brasileiro Charles “do Bronx” Oliveira, um dos maiores nomes do UFC na atualidade, está à espera da definição de seu próximo adversário na principal organização de MMA. Em entrevista exclusiva à Oddspedia, o ex-campeão dos pesos-leves indica que poderia mudar de categoria no futuro e também de modalidade, já que deixou em aberto o seu futuro no boxe.

“Por que não? Se eu tivesse a oportunidade e do jeito que os caras estão fazendo, fazendo dinheiro, por que não? Ia aumentar meu legado, aumentar minha história, tudo aquilo que eu fizer no esporte. Por que não? Gostaria de ter a oportunidade de lutar boxe também. Eu simplesmente fico olhando lutadores de MMA ou boxeadores aposentados até contra influencers e as pessoas achando algo legal. Então por que não? Seria algo legal de poder testar e poder fazer dinheiro”, aponta.

Sobre outra possível mudança, a subida de categoria, Charles afirma que ser campeão duplo faz parte de seus objetivos no UFC.

“Com certeza, eu vim fazer história, então gostaria de ter essa oportunidade de subir de categoria e se tornar campeão duplo. Mas estou completamente focado agora na categoria de peso leve, quero me tornar campeão de novo aqui e depois vemos qual o próximo passo”, pontua.

O ex-campeão dos leves e dono do maior número de finalizações no UFC também respondeu a respeito dos rumores de que poderia não voltar mais a lutar.

“Na realidade, tô louco pra lutar, Eu direto tô postando aí que eu tô só por uma ligação. Ainda tem muita lenha pra queimar, tem muita coisa pra acontecer. Mas como todo mundo sabe, eu sou empregado da Zuffa, então eu tenho que esperar essa ligação”, finaliza.