Basquete: prodígio cachoeirense assina com clube de São Paulo; confira

Carlos Roberto Macedo Santos Filho, de 16 anos, natural de Cachoeiro de Itapemirim, está jogando pelo Mogi das Cruzes Basquete, de São Paulo. O jovem basquetebolista começou sua carreira na Liga Urbana Social de Basquete (Lusb).

Antes de começar no basquete, o atleta jogava futebol, mas segundo o mesmo, nunca gostou realmente de praticar o esporte. Após a pandemia da COVID-19, Carlos experimentou o basquete na escolinha da Lusb, onde se apaixonou pelo esporte, dando início a sua carreira. “Acho que o amor pelo esporte veio da prática, ver e jogar basquete me encantou por si só”, frisou o atleta.

Mostrando um grande talento desde quando começou no esporte, em 2022, Carlos atuava pelo Sub-17 ainda quando pertencia a categoria Sub-13. Em 2023, o jogador se transferiu para o Instituto Viva Vida (CETAF), que fica próximo da capital, para que pudesse participar dos campeonatos estaduais e brasileiros. Carlos permaneceu no CETAF por dois anos.

O atleta cachoeirense, que já foi campeão invicto em sua categoria por dois anos no Espírito Santo, se inspira no estilo de jogo de Kevin Durant, jogador do Phoenix Suns, um ala-pivô alto, que joga aberto, de frente para a cesta.

Mesmo alto, a mobilidade e velocidade de Carlos Macedo são pontos positivos, que tornam o jogador diferenciado, já que a maioria dos jogadores altos não costumam ser velozes.

Durante o Campeonato Brasileiro Sub-15, que aconteceu em 2024, um agente viu potencial em Carlos e, após algumas conversas de possíveis clubes em São Paulo, o jovem atleta decidiu defender o Mogi das Cruzes Basquete.

Sobretudo, Carlos já estreou pelo Mogi no Campeonato Estadual Sub-16 e, o próximo jogo, está marcado para este domingo (23), contra o F.R. São José do Rio Preto.

Perguntado sobre as metas para o futuro, o cachoeirense respondeu: “Me vejo seguindo uma carreira profissional”, finalizou Carlos Macedo.

