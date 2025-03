Bayern de Munique x Bayer Leverkusen AO VIVO: onde assistir

Nesta quarta-feira (5), às 17h (horário de Brasília), Bayern de Munique e Bayer Leverkusen se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de ida das oitavas da Champions League. Contudo, onde assistir Bayern de Munique x Bayer Leverkusen ao vivo?

A partida, que será realizada na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, contará com transmissão do Space (TV por assinatura) e Max (streaming).

O Bayern de Munique chega para o confronto após vencer o VfB Stuttgart por 3 a 1, em confronto válido pela 24ª da Bundesliga, onde é líder, com 61 pontos conquistados. Aliás, o Bayern chegou as oitavas após eliminar o Celtic nos playoffs da Champions League.

Já o Bayer Leverkusen, chega para o confronto após vencer o Eintracht Frankfurt por 4 a 1, também em jogo válido pela Bundesliga. Atualmente, o Leverkusen é vice-líder da competição alemã, com 53 pontos.

Bayern de Munique (Vincent Kompany): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim e Davies; Kimmich, Goretzka e Musiala; Olise, Sané e Kane.

Bayer Leverkusen (Xabi Alonso): Kovar; Mukiele, Tah, Tapsoba e Hincapie; Xhaka, Palacios e Wirtz; Frimpong, Grimaldo e Tella.

