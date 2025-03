Champions League: saiba onde assistir PSG e Liverpool ao vivo

Nesta quarta-feira (5), no Parque dos Príncipes, o Paris Saint-Germain recebe o Liverpool para o jogo de ida das oitavas de final da Champions League, às 17h (horário de Brasília).

Na fase de grupos, os Reds fizeram a melhor campanha, terminando em 1º lugar, enquanto que o PSG teve de passar pelos playoffs para avançar. Mas, afinal, onde assistir PSG e Liverpool ao vivo?

A transmissão se dará pelo streaming da Max.

O Liverpool é, atualmente, o melhor time da Europa. A equipe inglesa lidera o Campeonato Nacional com 67 pontos, 13 a mais que o Arsenal.

Por outro lado, Les Parisiens estão com 10 vitórias seguidas. Assim, no último jogo da equipe, o PSG massacrou o Lille por 4 a 1.

Leia também: Feyenoord x Inter de Milão ao vivo: onde assistir e escalações

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui