BBB 25: confira as parciais do paredão deste domingo (30)

Na noite desta sexta-feira (28), o Big Brother Brasil 25 formou seu primeiro paredão do modo turbo, uma dinâmica que acelera o jogo e surpreende. Os participantes definiram rapidamente a berlinda, colocando Eva, Joselma e Vinícius na disputa pela permanência na casa mais vigiada do Brasil. Desse modo, o público já busca pelas parciais da votação, para ter uma ideia do destino dos jogadores.

A formação do paredão aconteceu após uma série de acontecimentos intensos na casa. A votação agitou os ânimos dos brothers e gerou especulações sobre as próximas movimentações no jogo. Com três participantes na berlinda, o público já começou a decidir quem deve deixar o reality show no próximo domingo (30).

Parcial BBB 25: Quem deve ser eliminado?

Com base na parcial do BBB 25 divulgada pela coluna Play e atualizada na manhã deste sábado (29), Eva aparece como a mais votada para sair do programa. Segundo os números, a sister tem 58,61% dos votos, indicando uma possível eliminação.

Na sequência, Vinícius aparece com 35,24%, ainda correndo risco, mas bem distante da liderança negativa de Eva. Já Joselma, com apenas 6,15%, é a menos votada e deve permanecer no jogo com tranquilidade, caso a tendência se mantenha.

Desse modo, votação segue aberta até a noite de domingo (30), quando o público decidirá o destino dos emparedados. Se a parcial se confirmar, Eva será a eliminada da semana, encerrando sua trajetória no programa. Entretanto, reviravoltas podem acontecer, e a disputa segue movimentando os fãs do BBB 25.

