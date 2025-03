Benfica x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Em mais um jogo emocionante na Champions League, nesta quarta (5), Benfica e Barcelona prometem protagonizar mais uma partida muito disputada.

O confronto, válido pelo jogo de ida das oitavas de final, será realizado no estádio da Luz, em Lisboa, às 17h (horário de Brasília). Contudo, onde assistir Benfica e Barcelona ao vivo?

O jogo será transmitido pelo streaming Max.

O Benfica, com 13 pontos, finalizou a primeira fase na 16ª posição. Ao todo, foram quatro vitórias, um empate e três derrotas.

Por sua vez, o Barcelona terminou a fase de grupo na vice-liderança. A equipe catalã conseguiu seis vitórias, um empate e uma derrota, conquistando 19 pontos.

