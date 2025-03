Feyenoord x Inter de Milão ao vivo: onde assistir e escalações

Nesta quarta-feira (5), às 14h45 (horário de Brasília), Feyenoord e Internazionale se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de ida das oitavas da Champions League. Contudo, onde assistir Feyenoord x Inter de Milão ao vivo?

Este grande confronto, que será realizado no Feyenoord Stadium, em Roterdã, na Holanda, contará com transmissão da TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

O Feyenoord chega para o confronto após empate sem gols com o NEC, em confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Holandês. Sobretudo, a equipe alemã chegou nas oitavas após eliminar o Milan nos playoffs da Champions League.

Já a Inter de Milão, chega para o confronto após empatar com o Napoli por 1 a 1, em confronto válido pela Série A Italiana, onde a Internazionale é líder, com 58 pontos.

Feyenoord: Mitchell; Beelen, Hancko e Smal; Bueno, Moder e Milambo; Hadj Moussa, Redmond e Igor Paixão.

Inter de Milão: Martínez; Pavard, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Corrêa e Lautaro Martínez.

