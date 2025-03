Boa Esperança: inaugurada Plataforma de Coleta de Dados Agroclimáticos

Como parte do Projeto de Reestruturação do Monitoramento Agrometeorológico do Espírito Santo, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) inaugurou, na sexta-feira (21), a nova Plataforma de Coleta de Dados Agroclimáticos, no Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER), em Boa Esperança.

Essa iniciativa integra um pacote de investimentos estratégicos que visam aprimorar a precisão dos dados meteorológicos e climáticos, fundamentais para a agricultura e para a mitigação dos impactos dos eventos climáticos extremos no Estado.

Além da Plataforma de Coleta de Dados Agroclimáticos, a cerimônia em Boa Esperança foi marcada pela entrega de um kit de calibração de sensores e de uma caminhonete 4×4 para suporte logístico e manutenção das estações meteorológicas do Incaper, totalizando um investimento de R$ 675 mil.

Os recursos são de convênio entre o Incaper e o Ministério da Agricultura e Pecuária, com emenda parlamentar da bancada federal capixaba.

“Estamos vivendo um dia histórico para a agropecuária capixaba, com um investimento robusto que será fundamental para o dia a dia das famílias do campo, além de aprimorar os recursos para nossos servidores trabalharem”, ressalta o diretor-geral do Incaper, Alessandro Broedel Torezani.

A solenidade contou com a presença do subsecretário estadual de Desenvolvimento Rural, Michel Tesch, do superintendente federal substituto de Agricultura e Pecuária no Espírito Santo, Flávio Marquini da Silva, de representantes do CEIER e de servidores do Incaper.

Os objetivos técnicos específicos dos investimentos, definidos pela Coordenação de Meteorologia do Incaper, compreendem a ampliação cobertura da rede agroclimática estadual, a melhora da qualidade e a precisão de dados meteorológicos coletados; monitoramento das variáveis essenciais como temperatura e umidade do ar e do solo, radiação solar, duração do molhamento foliar e geadas.

A modernização da rede de monitoramento agroclimático permitirá que o Espírito Santo tenha acesso a dados mais robustos e confiáveis, promovendo o planejamento estratégico da agricultura frente às mudanças climáticas. A instalação dessa plataforma em Boa Esperança facilitará o acesso às informações meteorológicas na região, beneficiando produtores, pesquisadores e técnicos de extensão rural.

Ao longo de 2024, investimentos potencializaram a entrega de diversos serviços do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prestados à sociedade no Estado. Nesse caso, em específico, no que se refere à Coordenação de Meteorologia do Incaper (CMET), investimentos já realizados e outros por vir garantem entregas à sociedade por meio da tecnologia e difusão de conhecimento.

O setor é responsável por realizar, entre outras atividades, as previsões do tempo, meteorológica, agrometeorológica, climática, traz colaborações ao setor agropecuário capixaba e na análise das mudanças climáticas. Também tem ações de educação rural, lançamento de tecnologias e produção de publicações.

O monitoramento meteorológico do Espírito Santo é um exemplo. A aquisição de novas estações reforça a rede e, consequentemente, a precisão, modernização e a qualidade da entrega das informações para a população.

Ao todo, serão dez novas plataformas de coleta de dados agroclimáticos. Duas unidades foram implantadas e já estão em funcionamento, sendo uma na Fazenda Experimental Mendes da Fonseca, localizada em Domingos Martins, e a outra no Centro Estadual Integrado de Educação Rural (Ceier), em Boa Esperança.

Leia também: Serra: todos os concursados da educação serão convocados