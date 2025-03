Bolívia x Uruguai: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Nesta terça-feira (25), às 17h (horário de Brasília), Bolívia e Uruguai se enfrentam, em confronto válido pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Contudo, onde assistir Bolívia x Uruguai ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Municipal de El Alto, em El Alto, na Bolívia, contará com transmissão exclusiva do SporTV (TV por assinatura).

Como chegam as equipes?

A Seleção Boliviana chega para o confronto após perder para o Peru, por 3 a 1. Atualmente, a Bolívia não vive um bom momento, ocupando a 7ª colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 13 pontos conquistados.

Já o Uruguai, também chega após ser derrotado, para a Argentina, por 1 a 0. No momento, a Seleção Uruguaia ocupa a 4ª colocação das Eliminatórias, com 20 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Bolívia (técnico Oscar Villegas): Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, Efraín Morales e Cristian Ramírez; Roberto Carlos Fernández, Héctor Cuéllar e Robson Matheus; Ramiro Vaca, Miguel Terceros e Carmelo Algarañaz.

Uruguai (técnico Marcelo Bielsa): Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araújo, José María Giménez e Marcelo Saracchi; Federico Valverde e Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Luciano Rodríguez e Maximiliano Araújo; Darwin Núñez.

Ficha técnica

Data: 25 de março (terça-feira)

25 de março (terça-feira) Hora: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio Municipal de El Alto, em El Alto, na Bolívia

Estádio Municipal de El Alto, em El Alto, na Bolívia Onde assistir Bolívia x Uruguai: SporTV (TV por assinatura)

Leia também: Praia brasileira é destaque entre os destinos turísticos mundiais