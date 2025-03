Boston River x Bahia AO VIVO: onde assistir e escalações

Nesta quinta (6), o Bahia joga contra o Bosta River pelo jogo de ida da 3ª fase da pré-Libertadores, às 21h30. A partida será realizada no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Porém, onde assistir Boston River e Bahia ao vivo?

A transmissão será feita pela Paramount+ (streaming).

O Boston River participa da competição continental pela segunda vez. A equipe chega para o confronto depois de vencer o Ñublense na segunda fase prévia.

O Esquadrão, por outro lado, encara o duelo depois de empatar contra o The Strongest, em La Paz, e vencer a mesma equipe, em Salvador, por 3 a 0.

