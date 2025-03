Neymar está de volta? Confira a convocação da Seleção Brasileira

Nesta quinta-feira (6), o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, anunciou a lista dos 23 jogadores convocados para defender o Brasil nas duas próximas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A lista foi divulgada após às 11h, em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O primeiro confronto será contra a Seleção Colombiana, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março, às 21h45. Já a segunda partida, o Brasil vai até Buenos Aires, enfrentar a Argentina, no dia 25, às 21h.

Atualmente o Brasil ocupa a 5ª colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 18 pontos pontos conquistados. Contudo, os próximos adversários da Seleção Brasileira, Colômbia e Argentina, estão na frente do Brasil na classificação geral, na 4ª e 1ª colocação respectivamente.

Volta de Neymar?

A possível volta de Neymar para a Seleção Brasileira chamou ainda mais atenção para essa convocação, uma vez que o craque está desde o jogo contra o Uruguai, em outubro de 2023, sem atuar pelo Brasil.

Sobretudo, entre os 23 nomes convocados por Dorival Júnior, estava o de Neymar Júnior, que finalmente voltará a vestir a amarelinha. Dorival comentou também sobre como Neymar possivelmente será introduzido nesses dois jogos. “Neymar já atuou em duas partidas pelo Santos, por 90 minutos, em algumas, ele vem sendo poupado nos minutos finais. Acho que dependerá muito dessa sequencia que ele terá agora, da maneira como ele se apresentará aqui dentro e, vamos aguardar, para que a definição seja tomada a partir do momento em que ele aqui esteja”, ressaltou.

Confira os 23 convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)

Defensores

Danilo (Flamengo)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Murillo (Nottingham Forest)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Joelinton (Newcastle)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Neymar (Santos)

Atacantes

Estêvão (Palmeiras),

João Pedro (Brighton)

Raphinha (Barcelona)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vini Jr (Real Madrid)

Leia também: Libertadores 2025: Corinthians sofre derrota amarga do Barcelona-EQU