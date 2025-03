Botafogo x Novorizontino AO VIVO: onde assistir e horário

Neste sábado (22), o Botafogo recebe o Novorizontino para um amistoso preparatório para temporada 2025. O duelo acontece no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 16h15 (horário de Brasília). Mas onde assistir Botafogo e Novorizontino ao vivo?

A transmissão se dará pelo Sportv (TV fechada).

O Glorioso aproveitou o período sem treino para se recuperar da queda precoce do Campeonato Carioca. Desse modo, o técnico Renato Paiva utilizou o tempo para fazer os ajustes necessários na equipe.

O atual campeão brasileiro se prepara para enfrentar o Palmeiras na estreia do Brasileirão 2025. As duas equipes têm apresentado embates muito interessantes nos últimos confrontos.

Por outro lado, Novorizontino tem a oportunidade de fazer os últimos ajustes para encarar a série B. Nesta temporada, o time já apresentou bons resultados contra outros gigantes do futebol brasileiro: venceu o Palmeiras, empatou com o Santos, mas perdeu para Corinthians e São Paulo

