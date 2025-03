BPMA intensifica fiscalizações em defesa dos recursos hídricos no ES

Neste final de semana, em alusão à comemoração do Dia Mundial da Água, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental intensificou suas ações de fiscalização. A iniciativa teve como foco a proteção dos mananciais Nesse sentido, foram diversas ações em todo o estado, tanto preventivas quanto repressivas.

Em destaque, uma equipe atendeu a uma denúncia anônima no município de Viana – ES e identificou a construção irregular de uma barragem em um curso hídrico, que bloqueava o fluxo da água. A estrutura, destinada ao lazer, foi construída em uma Área de Preservação Permanente (APP), sem a devida autorização ambiental. Os policiais do BPMA, durante a fiscalização, constataram que a edificação infringe a legislação ambiental, configurando risco potencial de poluição.

Em uma outra fiscalização, em Guaçuí, a equipe da 4ª Companhia do BPMA constatou uma movimentação de solo próximo à uma APP, sem a devida licença ambiental. O fato danificou uma área de 184 m², situada a, aproximadamente, 3,8 metros do curso d’água, o qual possui uma largura aproximada de 40 cm.

Já na zona rural de Aracruz, após denúncia de possível crime ambiental na localidade de Três Irmãos, distrito de Guaraná, o BPMA identificou um poço escavado irregularmente a menos de 30 metros de um curso d’água.

Além disso, as fiscalizações citadas resultaram na elaboração de um boletim criminal, encaminhado às autoridades competentes, visando as devidas providências legais.

A Polícia Militar, através da sua unidade ambiental, reitera seu compromisso com a proteção dos recursos naturais. O órgão também convida a população a continuar denunciando as práticas irregulares, para que possamos juntos atuar em defesa da vida e do meio ambiente.