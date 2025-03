Brasileirão 2025: veja onde assistir São Paulo x Sport AO VIVO

São Paulo e Sport Recife se enfrentam neste sábado (29), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Morumbi, em São Paulo, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, onde assistir São Paulo x Sport ao vivo?

Este grande confronto, que marca o inicio da competição nacional, contará com transmissão ao vivo e exclusiva do canal Premiere (pay-per-view).

O que busca o São Paulo no Brasileirão 2025?

O Tricolor Paulista inicia sua trajetória na competição com expectativas elevadas, mesmo com a eliminação para o Palmeiras nas semifinais do Campeonato Paulista. Comandado por Luis Zubeldía, o São Paulo quer largar bem na disputa pelo Brasileirão.

Sem Lucas Moura, que passa por tratamento no joelho direito, o São Paulo aposta em Calleri e Luciano no comando de ataque, para conquistar os três pontos dentro de casa.

Como chega o Sport Recife?

O Sport Recife retorna à elite do futebol brasileiro após conseguir o acesso na última temporada. A equipe pernambucana, treinada pelo técnico Pepa, busca surpreender e garantir um bom início na Série A do Campeonato Brasileiro.

O Sport Recife aposta na experiência de Lucas Lima para tentar arrancar pontos fora de casa. O Leão sabe das dificuldades de encarar o São Paulo no Morumbi, mas quer aproveitar possíveis brechas do adversário.

O confronto

O retrospecto recente favorece o São Paulo, que nunca perdeu para o Sport Recife atuando em casa pela Série A do Brasileirão.

O duelo entre São Paulo e Sport promete um início movimentado para ambas as equipes na competição. O Tricolor busca confirmar seu favoritismo, enquanto o Leão quer mostrar que pode competir de igual para igual na Série A.

Prováveis escalações

São Paulo (técnico Luis Zubeldía): Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino (Ferraresi); Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Matheus Alves e Enzo Díaz; Luciano e Calleri.

Sport (técnico Pepa): Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Christian Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Lenny Lobato, Chrystian Barletta e Pablo.

Ficha técnica

Data: sábado, 29 de março de 2025

sábado, 29 de março de 2025 Hora: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Morumbi, em São Paulo

Onde assistir São Paulo x Sport ao vivo?

Premiere (pay-per-view)

