Brasileirão 2025: veja onde assistir Vasco x Santos ao vivo

No domingo (30), Vasco e Santos estreiam no Brasileirão 2025. O duelo vai acontecer no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Porém, onde assistir Vasco e Santos ao vivo?

O jogo será transmitido pela Record (TV aberta), pelo PlayPlus (streaming), pela CazéTV (canal de YouTube) e pelo Premiere (pay-per-view).

Como chegam as equipes?

O Vasco chega depois de passar algumas semanas em treinamento. Isso porque, a equipe cruzmaltina teve tempo esse depois após ser eliminada pelo Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Mas, apesar disso, o time de Fábio Carille conseguiu a classificação para Copa do Brasil. Para o confronto com o Santos, o Vasco pode contar com a volta do meia Philippe Coutinho, que se recuperou de uma lesão na coxa.

Por outro lado, o Santos também tenta se reajustar depois da eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, para o Corinthians. Assim, o time teve um período para fortalecer o elenco e aprofundar o esquema tático. Contudo, para a estreia, é improvável que o Peixe conte com Neymar. O atacante ainda se recupera de uma lesão na coxa.

Possíveis escalações – Vasco x Santos

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura e Tchê Tchê (Jair ou Paulinho) e Coutinho; Nuno Moreira e Rayan (Garré) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Thaciano (Neymar); Soteldo, Guilherme (Rollheiser) e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

Ficha técnica – Vasco x Santos

Local : Estádio São Januário, Rio de Janeiro

: Estádio São Januário, Rio de Janeiro Data : domingo (30), às 18h30

