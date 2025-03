Brasileiros podem concorrer a 2 bilhões no sorteio neste sábado 15/03 da Powerball

Caso você esteja se perguntando por que jogar na Powerball, a grandiosidade dos prêmios é apenas uma das razões! Enquanto nossas loterias aqui do Brasil, podem surpreender com grandes valores, a Powerball eleva o jogo para outro patamar, com cifras em dólares que podem transformar a vida de qualquer pessoa. Esta loteria é a porta de entrada para os sonhos mais ousados!

Neste sábado, 15 de março, a famosa loteria Powerball dos Estados Unidos vai entregar um prêmio extraordinário de 378 milhões de dólares, mais de 2 bilhões de reais. E qualquer pessoa do mundo pode ganhar.

Graças à TheLotter, o serviço de compra de bilhetes de loteria online líder do mundo, você pode jogar nos maiores jackpots internacionais online, do Brasil!

Tudo que você precisa é de um dispositivo conectado à internet e, claro, o desejo de ganhar um dos maiores prêmios de loteria do mundo, diretamente do Brasil.

Você já pensou quais os sonhos mais loucos que vai realizar, caso ganhe?

É legal jogar na Powerball do Brasil?

Absolutamente! A lei dos EUA permite que estrangeiros recebam prêmios das loterias americanas, tornando totalmente legal ganhar na Powerball online desde o Brasil. Assim como um turista pode reivindicar prêmios comprando um bilhete nos EUA, você, que comprou online através da TheLotter, também pode!

Vale lembrar que as chances de um brasileiro ganhar essa bolada são exatamente as mesmas de alguém jogando nos Estados Unidos.

Como participar da Powerball online com a TheLotter

Basta acessar a página da Powerball na TheLotter, escolher os cinco números principais e um número adicional, criar uma conta gratuita e confirmar sua compra.

E aqui está a melhor parte: após a confirmação, o pessoal do escritório local da TheLotter nos EUA compra o bilhete oficial da Powerball em seu nome e envia uma cópia digitalizada diretamente para sua conta!

Com presença em mais de 20 países, a TheLotter oferece garantia de devolução do dinheiro – caso a experiência não seja satisfatória – e suporte ao cliente 24 horas por dia, em português, para garantir uma experiência tranquila.

Aproveite! Não deixe essa oportunidade passar!

O que acontecerá se você ganhar

Se ganhar, o prêmio será seu na íntegra e 100% sem comissões!

Se você ganhar prêmios inferiores a 600 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Mas se estiver mesmo com sorte e ganhar o jackpot da Powerball, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio pessoalmentee, e você não terá que se preocupar com nada!

Desde o seu lançamento em 2002, a TheLotter construiu uma reputação comprovada, que fala por si, com mais de US$ 125 milhões de dólares pagos para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo e também tem uma conexão especial com a Powerball, pois vários jogadores já ganharam ao utilizar o serviço, como, por exemplo, um jogador de El Salvador que ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria há algum tempo.

Jogue hoje mesmo e transforme sua vida!

Essa oportunidade é real e está ao seu alcance. Jogue agora na Powerball dos EUA através da TheLotter, e concorra a incríveis $ 378 milhões de dólares, neste sábado, dia 15 de março, e dê o primeiro passo para uma vida de luxo e conquistas!

Você está pronto?

A Lotto Direct Limited opera a TheLotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/