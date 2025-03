Briga por herança termina com assassinato em Itapemirim; veja detalhes

Um homem, de 49 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (10), na localidade de Gomes, em Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar, a esposa do suspeito contou que não presenciou o crime, entretanto acredita que a motivação seria brigas por conta terrenos herdados.

O suspeito fugiu do local carregando a arma utilizada no crime.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.



