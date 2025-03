PM encontra drogas, dinheiro e apreende adolescente em Itapemirim

Um adolescente de 17 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde do último domingo (9), na localidade de Campo Acima, em Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito demonstrou comportamento suspeito ao notar a presença dos agentes. Durante a abordagem, os policiais encontraram R$ 122 em espécie e um aparelho celular.

Os militares realizaram buscas na região e encontraram, em uma lata de lixo, 12 buchas de maconha.

A Polícia Civil informou que o adolescente de 17 anos, conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Após um familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família. As drogas apreendidas serão encaminhadas ao Laboratório de Química Forense da Polícia Científica (PCIES) para análise e, posteriormente, incineração.

