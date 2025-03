Cacauicultores apostam na mecanização para atrair jovens ao campo

A mecanização na produção de cacau no Brasil vem ganhando destaque nos últimos anos, contribuindo para o aumento da produtividade cacaueira no país. Além de aumentar a eficiência na produção e diminuir custos, a mecanização é, para os cacauicultores, um chamariz para trazer os jovens de volta ao campo. “Ela atrai os jovens para a fazenda, faz com que eles tenham orgulho do que fazem”, afirmou o cacauicultor Roberto Lessa durante o primeiro dia do Partnership Meeting 2025, organizado pela WCF (World Cocoa Foundation) para promover a sustentabilidade no setor.

