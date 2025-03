Cachoeiro: Banda Alldeia lança videoclipe “Eu Voo” nesta quinta (20)

Nesta quinta-feira (20), a Banda Alldeia vai lançar o aguardado videoclipe da música “Eu Voo”, uma composição de Thiago Alldeia, Brunu Garcia e Flavinho. faixa, carregada de energia e positividade, traz uma mensagem inspiradora de autoestima, superação e vitória

Gravado na deslumbrante Pedra da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim, o videoclipe explora cenários naturais de tirar o fôlego, integrando imagens impressionantes de voo de parapente, trilhas e passeios de quadriciclo. O audiovisual ressalta a importância do esporte e do contato com a natureza como ferramentas de bem-estar e liberdade.

A produção do videoclipe ficou a cargo da Zero28 Produtora, com direção de filmagem assinada por Lucas Almeida. O projeto foi contemplado por um edital de cultura viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte do município de Alegre.

O single “Eu Voo” já está disponível em todas as plataformas de streaming e, o videoclipe, estreia nesta quinta-feira (20), às 20h, no YouTube. Para conferir, basta acessar o canal da banda.

O vocalista Thiago Alldeia falou sobre os desafios da gravação:

“Foi um desafio enorme gravar esse videoclipe, passamos muitas horas na trilha com equipamento de filmagem, escassez de água, chuva, barro, fora a emoção de voar de parapente pela primeira vez. Valeu muito a pena e o resultado sempre é satisfatório e valida todo esforço em produzir sempre o melhor.”

Confira “Eu Voo” em todas as plataformas:

