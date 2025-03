Ricardo Ferraço assume Governo durante licença de Casagrande

O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) assumiu, nesta quinta-feira (20), o comando do Espírito Santo. A mudança temporária ocorre devido à licença do governador Renato Casagrande (PSB), que se afastará do cargo para um período de férias entre os dias 21 e 31 de março, conforme previsto na Lei nº 11.757/2022.

Durante os próximos dias, Ferraço será responsável pela administração estadual, garantindo a continuidade das ações do governo. Casagrande retorna ao cargo no dia 1º de abril.

