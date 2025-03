Cachoeiro: corpo é encontrado boiando no rio Itapemirim

O corpo de um homem foi encontrado boiando no rio Itapemirim, entre Itaoca Pedra e Cachoeiro.

Em vídeo que circula nas redes sociais, o corpo, que aparenta ser de um homem adulto, aparece recostado entre as pedras, dentro do rio. Nas imagens, urubus aparecem devorando o corpo.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência está em andamento. A matéria será atualizada à medida que mais informações forem repassadas.

Leia também: Acidente entre moto e carro deixa mulher ferida em Cachoeiro

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui