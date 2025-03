Acidente entre moto e carro deixa mulher ferida em Cachoeiro

Uma mulher ficou ferida após um acidente envolvendo um carro e uma moto, neste sábado (22), na entrada do bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações de testemunhas que passaram pelo local, a mulher que conduzia a motocicleta estava caída no chão e aguardava os primeiros socorros.

Apesar do susto, ela estava consciente e conversando.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu) foi acionada por populares.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

A matéria será atualizada assim que houver mais informações.

