Cachoeiro: Governo do ES anuncia investimento no polo de São Joaquim

O governador em exercício, Ricardo Ferraço (MDB), cumpre agenda em Cachoeiro de Itapemirim nesta terça-feira (25), dia em que a maior cidade do Sul do Estado completa 158 anos de emancipação política. Durante a visita, o Governo do Estado anunciou um investimento de R$ 33 milhões, em parceria com a Prefeitura do município, no polo industrial de São Joaquim.

“Muita alegria por estarmos na minha cidade, na nossa Capital Secreta, que comemora hoje emancipação política. E nada melhor do que comemorar essa data fazendo uma visita as intervenções e investimentos que o Governo do Estado está fazendo na cidade. Essa aqui é uma antiga expectativa e reinvindicação que nós tínhamos por uma infraestrutura adequada, para que o polo continuasse se desenvolvendo, gerando emprego e trabalho. Estamos fazendo um investimento superior a R$ 33 milhões”, destacou Ricardo.

Além do investimento no polo industrial, o governador em exercício também destacou outra obra importante para a cidade. “Estamos comemorando a fase final de licitação da avenida Jones dos Santos Neves. Tivemos que relicitar essa obra e temos a expectativa que em 60 dias possamos estar aqui com nosso governador Renato Casagrande finalmente dando início as obras”, explicou.

Novo aeroporto será entregue antes do prazo

Outra expectativa na cidade é a entrega do novo aeroporto, que recebe obras de ampliação e melhoria. “O novo aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim está decolando. Muito investimento, muita realização e, se Deus quiser, vamos entregar o novo aeroporto de Cachoeiro aos empreendedores muito antes do que imaginávamos. Inclusive, fazendo desse novo aeroporto um vetor de desenvolvimento, geração de emprego e trabalho, não apenas de Cachoeiro, mas toda a região Sul”, pontuou o governador em exercício.

A agenda de Ricardo Ferraço foi concluída em Cachoeiro com uma visita à Rodovia do Frade, que liga Cachoeiro de Itapemirim a BR-101 Sul, e passa por obras de duplicação e melhorias.

“Essa nova rodovia, que antes foi chamada de ’Rodovia da Morte’ e agora será chamada de ‘Rodovia da vida’. Teremos uma rodovia com boa infraestrutura, com pista duplicada, com ciclovia, com ponto de ônibus decente, digno e humanizado para as pessoas. Eu só posso desejar vida longa a Cachoeiro de Itapemirim e a nossa região Sul”, completa Ricardo.

Leia também: Cachoeiro: Capital Secreta que faz questão de se revelar para o mundo