Cachoeiro: harmonia e cultura marcam inauguração da 1ª galeria de arte

Na noite desta quinta-feira (27), aconteceu a inauguração da primeira galeria de arte de Cachoeiro de Itapemirim. A inauguração aconteceu no espaço Casa&Saber, na rua Octávio Guimarães, número 58, no bairro Gilberto Machado.

Aberto ao público e visando valorizar a arte e cultura da região, o evento de inauguração contou com a participação do renomado artista plástico Edinho Marinho.

A galeria abrigará uma diversidade de expressões artísticas, como pinturas, esculturas em argila, poesias, bordados do tradicional projeto Bordadeiras de Burarama e artesanatos. O espaço pretende se consolidar como um ponto de encontro para artistas e apreciadores da cultura capixaba.

Presente na inauguração, Áurea Melo, que firma ser uma amante das artes, destacou a importância da valorização dos artistas locais. “É muito importante que a cidade reconheça que há artistas atuando aqui e que esse trabalho seja valorizado, pois -se, de fato, de um esforço significativo”, afirmou Áurea.

“A iniciativa tem como propósito criar um legado artístico para o município. Agora, Cachoeiro conta com um espaço de identidade cultural, que resgata a história da cidade e celebra aqueles que transformam inspiração em arte”,

Além das exposições inaugurais, a galeria terá um calendário mensal de mostras inéditas, seguindo temáticas definidas pelos organizadores, proporcionando ao público uma experiência cultural contínua e diversificada.

“Teremos também uma exposição de esculturas em argila — algo realmente sensacional! E o mais especial é que estaremos valorizando uma artista da nossa região, de Burarama. E aproveitando esse gancho, também contaremos com a participação das bordadeiras do distrito. Neste primeiro momento, reunimos todos esses artistas, mas a nossa intenção é ampliar ainda mais esse movimento.”

Para mais informações sobre a programação da galeria e futuras exposições, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou visite o espaço pessoalmente.

