Cachoeiro mais segura: passos firmes rumo ao futuro

No dia 25 de março, Cachoeiro de Itapemirim completou 158 anos de emancipação política. Conhecida como Capital Secreta e berço de Roberto Carlos, Cachoeiro segue em constante evolução.

Um dos fatores essenciais para o bem-estar da população e o desenvolvimento socioeconômico do município é a segurança pública.

A cada ano, Cachoeiro evolui quando o assunto é o combate a criminalidade. As autoridades investem pesado em novas estratégias de policiamento, tecnologia e programas de prevenção ao crime. Entretanto, quais são os avanços conquistados até agora? E quais desafios ainda precisam ser superados? Para falar sobre o assunto, chamamos o tenente-coronel Palaoro e o secretário de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira do Nascimento.

Evolução da segurança pública

Questionado sobre a evolução da segurança pública em Cachoeiro, o tenente-coronel Palaoro respondeu que a melhoria é visível em vários aspectos, especialmente na profissionalização da Polícia Militar e no uso da tecnologia e inteligência. Palaoro destacou ainda que o aumento da criminalidade é uma realidade nacional, impulsionado por fatores como desigualdade social, deficiências educacionais e o avanço desordenado das cidades.

“Mesmo diante desses desafios, a PM tem se adaptado, modernizando seus métodos e se aproximando da comunidade”, destacou o coronel.

Ação da Guarda Civil Municipal

Já o secretário de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, afirma que a evolução na segurança pública é muito positiva.

“O município conta com uma Guarda Civil Municipal estruturada e organizada, temos os agentes de trânsito, além de um serviço de videomonitoramento de última geração. A cidade também conta com um batalhão da Polícia Militar, um comando de policiamento regional. A Polícia Civil possui uma Delegacia Regional com diversas delegacias especializadas. Além disso, a Polícia Federal também tem uma delegacia na cidade”, afirma Clayton.

De acordo com o secretário, a cidade possui hoje mais de 220 câmeras espalhadas pela área urbana e pelos distritos do município. Essas câmeras de cerco eletrônico são usadas na identificação de veículos roubados, furtados ou com qualquer tipo de restrição.

“Temos um mapeamento de todas as incidências criminais por bairro, e posso afirmar que os números de crimes, principalmente os homicídios, vêm caindo a cada ano. O sistema de videomonitoramento contribui muito com o trabalho policial, pois, além de flagrar atos criminosos, ele inibe o infrator, já que sabe que será posteriormente identificado”, ressalta Siqueira.

Para Clayton, a Guarda Municipal tem um papel fundamental na segurança pública da cidade, atuando em todo o município por meio de patrulhamento ostensivo e preventivo, além de atender diversas ocorrências.

“A GCM também atua nas escolas municipais com a equipe da Ronda Escolar. Temos, ainda, o projeto Guarda Mirim, no qual guardas municipais treinados e capacitados vão às escolas das comunidades para ensinar às crianças e adolescentes valores como civismo e comportamento ético na sociedade”, finaliza.

Entretanto, o secretário acredita que a segurança pública ainda enfrenta diversos desafios, como as organizações criminosas, que a cada dia iniciam atividades ilícitas das mais diversas modalidades.

“Outro grande desafio que a segurança pública enfrenta são as legislações extremamente benéficas aos criminosos. Hoje, raramente um criminoso permanece preso após a audiência de custódia, o que aumenta muito os casos de reincidência.”

Pelos olhos da Polícia Militar

Para o tenente-coronel Palaoro, o crescimento populacional não veio acompanhado de investimentos proporcionais em infraestrutura, educação, saúde e mobilidade urbana.

“Isso criou áreas vulneráveis à criminalidade e aumentou a demanda por policiamento. Ao mesmo tempo, o efetivo policial permaneceu praticamente o mesmo. Assim, isso acaba exigindo da corporação um planejamento mais criterioso, priorizando ações estratégicas, o uso inteligente dos recursos e o reforço na atuação preventiva”, afirma.

Palaoro acredita que a tecnologia é uma grande aliada na atuação da Polícia Militar. As autoridades de Cachoeiro utilizam sistemas de reconhecimento facial, leem placas veiculares, operam drones, equipam viaturas com tecnologia avançada e acessam bancos de dados em tempo real. Para o tenente-coronel, isso fortalece a inteligência policial, permitindo o mapeamento de áreas com maior incidência de crimes.

Em relação às estratégias adotadas para reduzir a criminalidade em Cachoeiro, Palaoro afirma que o município tem investido em inteligência policial, mapeando os chamados hotspots, áreas com maior concentração de crimes.

“Também reforçamos o patrulhamento ostensivo, realizamos operações integradas e promovemos a aproximação com a comunidade por meio de audiências públicas, reuniões de segurança e do canal 181. O foco é atuar de forma preventiva e integrada, com base em dados e na participação ativa da sociedade”, finaliza o tenente-coronel.

Moradores acreditam na evolução da segurança

Para Alessandra Soares, moradora de Cachoeiro há 50 anos, a criminalidade aumentou muito nos últimos anos. Entretanto, ela garante que se sente segura devido à ação das autoridades policiais e à evolução da segurança.

“Nunca fui assaltada em Cachoeiro, mas conheço pessoas que já passaram por isso. Apesar disso, confio que a cidade ainda vai evoluir muito e se tornar referência em segurança”, afirma a capixaba de coração.