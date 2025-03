Cachoeiro: idoso que estava desaparecido é encontrado dentro de vala

Um idoso, de 84 anos, foi resgatado, nesta quinta-feira (13), após ter caído em uma vala no bairro Gilberto Machado.

Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira(10), quando saiu do bairro Amarelo para caminhar e não retornou.

As informações preliminares, passadas por familiares, é de que ele tenha tido uma crise de labirintite e ficou desorientado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e resgataram o idoso com vida.

