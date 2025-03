Urgente! Acidente entre van e moto interdita trânsito em Cachoeiro

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma van deixou o trânsito parcialmente interditado nesta quarta-feira (12) na ES-482, em Pacotuba, mesmo local onde o ex-deputado Glauber Coelho morreu em um trágico acidente.

De acordo com informações preliminares, neste momento, às 18h05, o trânsito no local flui de forma lenta, com o sistema de pare e siga.

Não há informações sobre mortos ou feridos. Assim que houver mais informações sobre o fato, a matéria será atualizada.

