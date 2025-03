Cachoeiro: Ifes abre vagas para curso preparatório com auxílio mensal

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o projeto Partiu IF. Trata-se de uma iniciativa do Governo Federal que visa preparar estudantes do 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas para os processos seletivos da Rede Federal de Educação Profissional.

De acordo com Marcelo Palhano Fernandes, coordenador do programa em Cachoeiro de Itapemirim, “o objetivo do Partiu IF é justamente aproximar ainda mais os Institutos Federais (IF) das comunidades e grupos vulneráveis da sociedade brasileira.” O curso oferece revisão de conteúdos de Português, Matemática e Ciências da Natureza, ajudando os alunos a se prepararem melhor para o ensino médio e futuras oportunidades acadêmicas e profissionais.

Nesse sentido, o Ifes disponibilizou cerca de mil vagas em todo o Espírito Santo, sendo 40 destinadas a Cachoeiro. As vagas são voltadas para estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas municipais ou estaduais da região. Em seu site oficial, o Ifes publicou o edital do programa com todas as informações (clique aqui para acessar).

Desse modo, a seleção levará em conta critérios de renda e inclusão social, priorizando estudantes de famílias de baixa renda, negros (pretos e pardos), indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. “Esses grupos são considerados vulneráveis em nossa sociedade e, historicamente, tiveram maiores dificuldades no acesso à educação em nosso país”, destaca Marcelo.

Como será o curso?

Disciplinas: Português, Matemática e Ciências da Natureza

Horário das aulas: Terças e quintas, das 13h30 às 18h20

Local: Ifes Campus Cachoeiro

Bolsa de R$ 200,00 mensais para ajudar nos custos com transporte e alimentação (com frequência mínima de 75%)

Processo seletivo

Para se inscrever, o estudante deve reunir documentos que comprovem a matricula no 9º ano de escola público. Além disso, também é preciso preencher o formulário eletrônico (disponível aqui) com uma conta do Google/Gmail e anexar os documentos.