Março tem condições especiais de crédito para mulheres empreendedoras

No decorrer deste mês de março – Mês da Mulher –, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio de sua Diretoria de Crédito e Capacitação, está provendo uma iniciativa exclusiva para impulsionar o empreendedorismo feminino na cidade. Trata-se de uma linha de crédito especial, com as menores taxas de juros do mercado e excelentes condições de pagamento.

É a ação promocional “NossoCrédito Juntas”, que tem como objetivo beneficiar as microempreendedoras formais e informais de Vila Velha – Pessoas Físicas e/ou Jurídicas –, oferecendo uma linha de crédito com limite de até R$ 21 mil; juros de 1,29% ao mês; carência de até seis meses para começar a pagar e prazo de até 36 meses para pagamento. Mas atenção: para se habilitar ao financiamento é necessário apresentar avalista e não ter nenhuma restrição no CPF.

As empreendedoras de Vila Velha interessadas em aproveitar essa linha de financiamento para investirem na ampliação de seus negócios devem se apressar. O prazo para a formalização dos empréstimos só vale durante o mês de março. Ou seja, vai até o dia 31. Para solicitar o crédito, basta comparecer à Agência de Microcrédito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no Subsolo-A do Boulevard Shopping, em Itaparica, de segunda a sexta-feira, das 8h as 17h.

Mais informações

Fale com conosco pelo WhatsApp ou por ligação:

Agente de Crédito: Gabriel Wlysses – 3149-7363

Agente de Crédito: Maria Souza – 3149-7421



Quem preferir, pode apresentar propostas e solicitar o financiamento oferecido pela promoção “NossoCrédito Juntas”, acessando diretamente o seguinte link: https://nossocredito-aderes.web.app/.

Estímulo ao empreendedorismo feminino

“Nosso intuito com esta ação é fomentar investimentos para as empreendedoras de Vila Velha, município que possui mais de 30 mil mulheres atuando como Microempreendedoras Individuais (MEIs) e todas devidamente cadastradas e em plena atividade, nos mais diversos setores produtivos da economia canela-verde”, informou o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti.



Na avaliação de Colodetti, a gestão municipal está criando mecanismos para estimular o crescimento do empreendedorismo feminino na cidade e, com isso, vem melhorando cada vez mais o ambiente de negócios em Vila Velha: “As mulheres empreendedoras, em sua maioria, trabalham principalmente em casa e em negócios voltados para as áreas de alimentação, moda e beleza. Juntas, elas representam aproximadamente 53% de todos os microempreendedores formalizados em Vila Velha”, ressaltou ele.



O secretário salientou, também, a importância das medidas que foram adotadas pela Prefeitura, visando simplificar os procedimentos burocráticos para a abertura de novas empresas; agilizar a emissão de licenças e alvarás para a instalação e funcionamento de novos empreendimentos; e facilitar a vida de quem quer empreender e investir em Vila Velha, incluindo as mulheres.

Mulheres no comando dos negócios

Estudos mostram que 55,5% das novas empresas criadas durante e após a pandemia foram abertas por mulheres, sendo que 57% delas se enquadram na categoria MEI e 54%, no segmento de serviços.

Nesse contexto, a gestão municipal de Vila Velha se tornou uma grande parceira dos setores produtivos e vem garantindo um apoio fundamental, sobretudo aos pequenos empreendedores, que estão alavancando a geração de emprego, renda e tributos no município. E essa parceria entre o município e os empreendedores da cidade vem se fortalecendo, mediante qualificação e orientações prestadas pela Vila do Empreendedor, onde funciona o atendimento ao público e os serviços do Sine, Procon e Agência de Microcrédito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.