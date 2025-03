Cachoeiro: kits da Corrida da Mulher começam a ser entregues; veja

A maior edição da Corrida da Mulher, teve sua segunda etapa iniciada. Após o grande número de inscrições, agora é hora da retirada do kit, que por conta do alto número de atletas inscritas, começou a ser feita nesta quinta (6) e prossegue nesta sexta (7), na sede da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), próximo ao Mercado da Pedra.

Nesta sexta (7) a retirada pode ser feita das 9h às 18h. Para retirar a blusa, a atleta precisa levar documento com foto, e também doar um pacote de fralda geriátrica, tamanhos G, GG ou XG, que será encaminhado para a Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes), que irá direcionar para instituições do município.

A Corrida da Mulher é uma realização da Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), e faz parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher da Prefeitura Municipal.

Número recorde

Ao todo, oitocentas corredoras vão percorrer os 6 km do trajeto, inédito nas corridas em Cachoeiro, que terá como ponto de destaque a passagem na Ponte de Ferro.

“Entregaremos as blusas em dois dias, na quinta e sexta para oferecer mais conforto para as atletas, devido ao grande número de inscritas. Tivemos essa grata surpresa, de alcançarmos um número excelente de corredoras inscritas, e vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher com uma festa linda”, comemora Rodolpho Maia, Secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida.

A prova será realizada no domingo (9), com concentração às 6h e largada às 7h, na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio. Todas as atletas que completarem a prova receberão medalhas de participação. Maiores informações podem ser obtidaa pelo telefone 28 99976 3762.

📍 Trajeto:

Avenida Beira Rio, Rua Joaquim Vieira, Rua Bernardo Horta, Linha Vermelha, Rua Coronel Francisco Braga, Ponte de Ferro, Rua Alziro Viana, Avenida Pinheiro Júnior, Ponte Carim Tanure, Rua Siqueira Lima, Avenida Beira Rio, Ponte da Ilha da Luz, Rua Samuel Levi, Avenida Pinheiro Júnior, Ponte Carim Tanure e Rua Siqueira Lima e chegando na Praça de Fátima.

