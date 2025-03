Cachoeiro: lamaçal no São Geraldo causa transtornos a moradores

Uma grande quantidade de lama tomou conta da rua João Sasso, no bairro São Geraldo, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quarta-feira (26).

O fato ocorreu após chuvas intensas que caíram na localidade. De acordo com moradores, o problema já se arrasta há mais de dez anos.

“A água invade casas. Ontem foi feio. Nunca vi tanta lama”, afirma o comerciante e morador Marcos Corrêa.

O lamaçal foi provocado por causa de terra que desceu de um loteamento, localizado ao lado de um campo de futebol da Escola Jeny Guardian.

De acordo com Corrêa, a Prefeitura de Cachoeiro sempre toma medidas paliativas como as desta quinta-feira (27), onde tratores e caçambas foram ao bairro retirar a lama e dejetos arrastados pela enxurrada. Veja o vídeo:

Além disso, a população dialogou com um vereador e encaminhou as demandas necessárias.

Plantar árvores para segurar a terra, sistema de drenagem e muros para contenção estão entre as possibilidades para a resolução do problema.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui