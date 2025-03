Cachoeiro: mulheres se reúnem para troca de experiências e aprendizado

Na manhã desta quarta-feira (19), a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), em parceria com o Sebrae, realizou o evento “Café com Cores”, em celebração ao Dia Internacional da Mulher. A iniciativa reuniu empreendedoras locais para um momento enriquecedor de integração, aprendizado e fortalecimento da presença feminina no mundo dos negócios.

Com uma programação envolvente, o evento destacou a relevância da imagem pessoal e do autoconhecimento como estratégias fundamentais para o crescimento profissional. Enquanto desfrutavam de um café da manhã acolhedor, as participantes também puderam aproveitar um momento de relaxamento, com sessões de massagem oferecidas pelo Senac Cachoeiro, reforçando a importância do bem-estar no dia a dia das empreendedoras.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, JeanCarlo Cypriano, ressaltou o impacto positivo da iniciativa. “Criar espaços como esse é essencial para fortalecer o empreendedorismo feminino. A valorização da imagem pessoal e o autoconhecimento são diferenciais importantes para o sucesso nos negócios. Nosso objetivo é proporcionar oportunidades de aprendizado e conexões que impulsionem o crescimento das mulheres empreendedoras”, afirmou.

Entre os destaques da programação, a palestra “O Poder das Cores: Estratégias para Potencializar Sua Imagem e Seus Resultados”, ministrada pela especialista Kátia Mendonça, trouxe insights valiosos sobre a influência das cores na comunicação e no posicionamento profissional. As participantes foram estimuladas a refletir sobre a forma como se apresentam, entendendo que a imagem pessoal vai além da estética, sendo um reflexo da identidade profissional.

Além disso, o workshop “Automaquiagem para Empreendedoras: Use as Cores Certas para Atrair e Vender Mais”, conduzido pela maquiadora e empresária Bárbara Damázio, ensinou técnicas práticas de automaquiagem e contou com o relato inspirador da trajetória da especialista, que transformou sua paixão pelo universo da beleza em um negócio de sucesso.

Para encerrar o evento, houve um momento especial de networking, trocando experiências e fortalecendo conexões, além de concorrerem a brindes oferecidos pelas empreendedoras.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim reafirma o compromisso de apoiar o empreendedorismo feminino, promovendo ações que incentivem o desenvolvimento profissional e o crescimento dos negócios liderados por mulheres no município.

