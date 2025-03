Cachoeiro: obras de macrodrenagem avançam e entram na reta final

As obras de macrodrenagem que visam solucionar os recorrentes alagamentos no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, estão próximas da conclusão. Após mais de dois anos de execução, a atual gestão intensificou os esforços para garantir a finalização do projeto.

Desde que assumiu o comando do município, o prefeito Theodorico Ferraço determinou um acompanhamento rigoroso da obra e buscou soluções para acelerar o processo. Um dos maiores desafios enfrentados foi a presença de rochas no bairro Guandu, na área onde funcionava o antigo Posto Oasis. Para superar esse obstáculo, Ferraço solicitou o apoio do setor de rochas ornamentais, que contribuiu com máquinas e fios diamantados para remoção das pedras.

Graças à parceria com a iniciativa privada, concluíram o serviço em apenas 20 dias, em vez dos 120 previstos, permitindo a continuidade das intervenções. Agora, sem barreiras no caminho, prevê-se a finalização das obras no Guandu até abril.

O prefeito Ferraço reforçou seu compromisso com a conclusão do projeto e destacou a importância da mobilização para destravar o andamento das obras.

“A população de Cachoeiro já esperou demais pela conclusão dessa obra. Assim que assumimos a gestão, fizemos questão de cobrar diariamente o andamento e buscar alternativas para resolver os entraves. O apoio do setor de rochas foi fundamental para que conseguíssemos acelerar esse processo e garantir que, em breve, ela seja entregue para a população, colocando fim aos transtornos causados”, afirmou Ferraço.

A administração municipal segue acompanhando de perto o avanço da obra, reafirmando o compromisso com a infraestrutura e o bem-estar da população.