Cachoeiro: PM apreende armas durante ocorrência de violência doméstica

A Polícia Militar apreendeu uma pistola calibre .380, além de munições e uma carabina de pressão, durante o atendimento a uma ocorrência de violência doméstica. O caso ocorreu no bairro Novo Parque, em Cachoeiro, na última segunda-feira (10).

Os militares foram acionados pelo CIODES para atender uma ocorrência de violência doméstica, na qual a vítima alegava que seu companheiro, que estava sob efeito de drogas, estava sendo agressivo, quebrando objetos e a ameaçando de morte.

Com autorização da vítima, os policiais realizaram buscas na residência e localizaram uma pistola Taurus calibre .380, com carregador e 11 munições, além de uma carabina de pressão calibre 5.5 mm. O suspeito fugiu antes da chegada da guarnição.

Diante da situação, as armas foram apreendidas e apresentadas à autoridade competente na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para as providências cabíveis.

A Polícia Civil segue com as investigações para localizar o suspeito.

