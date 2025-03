Mais uma! GCM recupera moto com restrição de furto em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim recuperou, na manhã desta terça-feira (11), uma motocicleta com restrição de furto e roubo.

De acordo com a GCM, a motocicleta foi identificada por meio do sistema de videomonitoramento, e rapidamente os agentes agiram, localizando o suspeito na Avenida José Felix Cheim, no bairro Nova Brasília.

Durante a abordagem, constatou-se que o suspeito possui várias passagens pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e roubo.

Ele foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Polícia de Cachoeiro de Itapemirim.

